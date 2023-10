Gelände in Saarbrücken Stadt hat Obdachlosen-Lager geräumt – „König der Westspange“ musste in Klinik

Saarbrücken · Über Monate hat sich ein Obdachloser in Saarbrücken direkt an der Stadtautobahn häuslich eingerichtet. Lange hat die Stadt das geduldet, am Mittwochmorgen dieser Woche wurde das Gelände geräumt. Dem Mann geht es nicht gut.

29.10.2023, 14:23 Uhr

Zwangsräumung beim „König der Westspange“ hat begonnen 24 Bilder Foto: Thomas Schäfer

Kurz nach acht Uhr am Mittwochmorgen dieser Woche war noch alles ruhig unter der Westspange in Saarbrücken. Wer trotz Schulferien durch den Berufsverkehr musste, konnte von der Stadtautobahn aus weiterhin das Obdachlosen-Lager erkennen, das in den vergangenen Monaten unter der Brücke und auf der hügeligen Wiese daneben entstanden ist. Hier geht es zur Bilderstrecke: Zwangsräumung beim „König der Westspange“ hat begonnen