Einkaufen in Saarbrücken : O’Donnell Moonshine eröffnet Pop-Up-Store in der Europa-Galerie

Foto: Sierra Germany GmbH

Saarbrücken In der Europa-Galerie in Sarabrücken hat ein neuer Spirituosen-Laden eröffnet. Was Kunden dort erwartet.

In der Europa-Galerie in Saarbrücken hat Anfang November O'Donnell Moonshine einen Pop-up-Store eröffnet. 2014 wurde das Label aus Berlin gegründet und bietet ab sofort Premium-Spirituosen in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen in Saarbrücken an.

„Im neuen Store von O’Donnell Moonshine dürfen Kunden probieren und so ihre Lieblingssorte entdecken“, heißt es in einer Mitteilung der Europa-Galerie. Zur Auswahl stehen Sorten wie „Harte Nuss“, „Bratapfel“ oder „Wilde Beere“. Die Liköre und Brände sind eisgekühlt und können pur oder in Cocktails getrunken werden.

Alle Spirituosen sind auf Basis von Weizenbrand hergestellt und werden direkt in Berlin abgefüllt. Behälter sind originale Mason Jars. Die Einmachgläser in amerikanischer Tradition sind nicht nur robust, sondern erinnern an die Schnapsbrenner zu Zeiten der amerikanischen Prohibition.