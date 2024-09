„Die Umbauarbeiten haben begonnen“ Fans sicher: Neuer FCS-Fanshop zieht in dieses Haus in Saarbrücken

Saarbrücken-St. Johann · Ganz früher war der Fanshop des 1. FC Saarbrücken in der Lebacher Straße zuhause, jetzt steht wieder ein Umzug an. Offenbar ganz in die Nähe von Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU).

06.09.2024 , 09:15 Uhr

Foto: dpa/Thomas Frey