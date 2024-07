Was das neue Restaurant Sofra in Saarbrücken bietet Im ehemaligen McDonald’s in der Mainzer Straße wird wieder Essen serviert

St Johann · Wo es einst Burger und Pommes gab, gibt es nun deutlich anspruchsvolleres Essen – im Restaurant Sofra in der Mainzer Straße in Saarbrücken. Wir waren in dem neuen Laden – der seit mehr als zehn Jahren leer stand – zu Besuch.

09.07.2024 , 18:20 Uhr

Arijana und Amel Causevic (von links) hinter dem Tresen ihres Restaurants in der Mainzer Straße. Foto: Jochen Rathmann

Von Jochen Rathmann