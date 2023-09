Richtfest für AOK-Neubau in Saarbrücken Alte Messe nicht mehr wiederzuerkennen: Das ist der Stand der Dinge (mit Video)

Saarbrücken · Seit anderthalb Jahren wird auf dem alten Saarbrücker Messegelände kräftig gebaut. Jetzt steht das erste Richtfest an, für die neue Heimat der AOK. Was am Schanzenberg noch alles passieren soll.

14.09.2023, 07:00 Uhr

In dieses Gebäude wird die AOK einziehen. Foto: Schanzenberg GmbH

18 Monate nach dem größten Spatenstich des Jahres 2022 im Saarland mit beinahe 100 Gästen geht am heutigen Donnerstag, 14. September, auf dem alten Messegelände am Schanzenberg das nächste Meilenstein-Ereignis über die Bühne: Es wird Richtfest gefeiert am ersten großen Neubau des millionenschweren Großprojekts im Saarbrücker Westen, dessen Fortschritt inzwischen von der Autobahn aus recht gut zu beobachten ist.