Teurer Bau in der Bahnhofstraße Termin für Eröffnung von neuem 30-Millionen-Hotel in Saarbrücken steht

Fast genau zwei Jahre nach dem Richtfest für den Millionen-Bau an historischer Stätte werden erstmals Gäste in das neue Hotel am Ende der Saarbrücker Bahnhofstraße einziehen können. Das „H2-Hotel“ mit über 200 Zimmern soll mit etlichen Monaten Verspätung aller Voraussicht nach Anfang Oktober öffnen. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte der Betreiber auf Anfrage.