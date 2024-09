Das bietet das neue 200-Zimmer-Haus „Saarbrücken ist attraktiv“ – warum am Bahnhof jetzt noch ein Hotel eröffnet

Im Oktober will die Hotelgruppe H-Hotels in der Saarbrücker Bahnhofstraße ein neues 200-Zimmer-Haus eröffnen. Die gebürtige Saarländerin Christine Woll arbeitet in Berlin als Chief Commercial Officer des Unternehmens, das in Europa 70 Hotels betreibt. Woll ist unter anderem für Vertrieb und Marketing verantwortlich und Chefin von mehr als 100 Mitarbeitern. Im SZ-Interview spricht sie über die Konkurrenz in Saarbrücken und das aus ihrer Sicht unterschätzte Saarland.