Rasen-Neubau startet schon im Juni Frisches Geld für den Ludwigspark in Saarbrücken – Stadtrat bewilligt weitere 200 000 Euro

Auch in seiner 42. und letzten Sitzung in der zu Ende gehenden Wahlperiode musste sich der Stadtrat Saarbrücken am Dienstagabend mit dem Ludwigspark beschäftigen. Einen Monat vor der Kommunalwahl am 9. Juni stand das teilweise hochumstrittene Stadion abermals auf der Tagesordnung, weil zusätzliches Geld benötigt wird. Zwar ging es bei einem im Laufe der Jahre auf rund 50 Millionen Euro angewachsenen Gesamtbudget nur um vergleichsweise bescheidene 200 000 Euro. Doch das Geld ist notwendig, so stellte es die Stadtverwaltung dar, um den Spielbetrieb zu sichern.