Eröffnung im Mai Neues Restaurant in Saarbrücken – „Halbmond“ bietet arabische Spezialitäten

Rund um den St. Johanner Markt, die „gute Stube“ Saarbrückens, wird sich in den kommenden Monaten (mal wieder) einiges tun. Ein neuer Käseladen steht in den Startlöchern, der spektakuläre Umbau des Eckhauses Bahnhofstraße 1 strebt seinem Ende entgegen, wo im Sommer der Juwelier Eckstein einziehen wird. Hinter abgehängten Schaufenstern wird neben dem geretteten Karstadt an der Wiedereröffnung jenes Ladenlokals gearbeitet, in dem das Modehaus „Richy“ auf ein Schuhgeschäft folgen soll. Vermutlich spätestens im Juli. Gerüchteweise wird sich zudem eine kultige Gastro-Kette in der Nachbarschaft niederlassen – und selbst für das ehemalige McDonald’s deutet sich nach langem Leerstand angeblich jetzt wirklich eine Lösung an. Spruchreif ist das allerdings noch nicht.