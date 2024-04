Eröffnung diese Woche Neuer Laden in der „Fressgasse“ in Saarbrücken – diese Leckereien gibt es

Die „Freßgass“ in Frankfurt ist beinahe weltbekannt. Die Stadt selbst lobt die große Zahl „kulinarischer Versuchungen“, Gäste würden entführt in die „internationale Welt der Gourmets“. Saarbrückens „Fressgasse“ ist davon noch ein Stück entfernt, vielleicht auch meilenweit, aber die Kaltenbachstraße direkt am St. Johanner Markt bietet auf wenigen Metern auch viele Versuchungen, allerhand Leckeres. Kalinskis Wurstwirtschaft genießt einen vorzüglichen Ruf, nebenan gibt es beste Backwaren, gegenüber legendäre Pizza und Rigatoni – und jetzt gibt es in der Straße etwas neues Süßes: Baumstriezel!