Gelände an der Bismarckbrücke : Wird es wieder so schön wie früher? Vier Bewerber wollen den Saarbrücker Saarstrand zum Leben erwecken

Gute Laune im ersten Jahr des Saarstrands 2005. Foto: BECKER&BREDEL/bub

Saarbrücken Weißer Sand, blauer Himmel, Palmen und ein Cocktail mitten in Saarbrücken – wird es an der Bismarckbrücke wieder so schön wie vor fast 20 Jahren bei der Eröffnung von „Potato Island“? Die Stadt will dem dortigen Saarstrand neues Leben einhauchen lassen. Was bisher über die neuen Pläne bekannt ist.