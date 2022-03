Auch für Hunde ein Genuss : Neuer Eisautomat in Saarbrücken eröffnet: Ist das die Zukunft der Branche?

Foto: Saarbrücker Zeitung/Adrian Froschauer

Saarbrücken Ein neues Highlight für Schleckermäulchen steht in Saarbrücken: In der Landeshauptstadt hat Nico’s Café & Eismanufaktur einen neuen Eisautomaten aufgestellt. Welche Besonderheit darin zu finden ist, ob Eisautomaten die Zukunft der Branche sind und welche Sorten 2022 im Trend liegen, verrät Betreiber Tommaso Buscemi.

Nico’s Café und Eismanufaktur stellt seit 1972 Eis nach italienischer Tradition her und hat sich seither zu einer Institution im Saarland entwickelt. „1972 war mein Opa mit dem Eisauto unterwegs, dann hat mein Papa das Eiscafé in Dudweiler eröffnet und jetzt komme ich mit den Eisbechern aus dem Automaten“, so der 32-jährige Tommaso Buscemi gegenüber der Saarbrücker Zeitung.

Den ersten Eisautomaten stellte der studierte Wirtschaftsingenieur im Juni 2021 am Sportplatz SC Viktoria Hühnerfeld in Sulzbach auf. Buscemi selbst hatte dort in der Jugendmannschaft gespielt und freute sich über das positive Feedback der Jugendlichen.

Am 2. März wurde ein weiterer Eisautomat neben der „Möbel Fundgrube“ am Saarbrücker Kieselhumes in Betrieb genommen. Neben den Klassiker wie Schoko-, Vanille- oder Erdbeereis, werden auch ausgefallene Sorten wie „Salziges Karamell“, „Erdnuss-Karamell“ und „Omas Käsekuchen“ angeboten. Auch Veganer kommen in den Genuss einer kühlen Erfrischung. Die Sorten Bitterschokolade, Erdbeere und Himbeere kommen als Sorbet ohne Milch aus. Der Automat wird etwa alle zwei Tage mit frischem Eis befüllt, ab April wahrscheinlich täglich.

Saarbrücken: So viel kostet ein Becher am Eisautomaten

Ein kleiner Eisbecher mit Holzlöffel (160 ml) kostet 2,80 Euro, die große Portion ohne Löffel (500 ml) 6,50 Euro. Eine Besonderheit ist jedoch das Eis für Hunde. Buscemi fiel auf, dass viele seiner Kunden mit ihrem Hund im Eiscafé vorbeikamen und eine Kugel Joghurt- oder Vanilleeis für ihren Vierbeiner mitbestellten.

Hundeeis „Gizmo“ ist der Renner

Doch nicht jeder Hund würde Laktose gut vertragen. So entstand die Idee, ein spezielles Eis für Hunde anzubieten. Die Sorte „Gizmo“– nach Buscemis eigenem Hund benannt – ist laktosefrei, nur mit Honig gesüßt und schmeckt nach Brombeere und Maracuja. Im Februar ging „Nico’s Café & Eismanufaktur“ mit seinem Hundeeis an den Start und hat seitdem viel positives Feedback dafür bekommen. „Heute entdeckt und direkt zum Automaten gefahren. Lola liebt es“, schreibt eine Hundehalterin auf Facebook. Eine andere schwärmt: „Diva hat nie Eis gewollt. Dieses schleckt sie mit Wonne und genießt es.“

Hundeeis hat einen prominenten Fan

Einen prominenten Fan hat das Hundeeis auch schon: So statteten der saarländische Influencer Captain Maggi und seine Hündin Palina dem Eisautomaten am Kieselhumes bereits einen Besuch ab.

View this post on Instagram A post shared by Manuel (@cpt.maggi) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Sein Fazit: „Im Audomat gebbt's sogar gaaaanz spezielles Eis fir eier hòòrischer Vierbäähner....Eis extra fir's Hundche (...) Vumm Palina unn mir gebbt’s uff jede Fall zwo Daume bzw. Pfötscha nòh owwe… mir hann definitiv kenn Orwesse gemacht unn unser Dibbscha komplett leer gebutzt“, schreibt er auf Instagram.

Das sind die Eis-Trends 2022

Die Trends der diesjährigen Saison sieht Buscemi in der Sorte „Salziges Karamell“ und in Eissorten mit speziellen Gewürzen. So würde Nico's Eismanufaktur aktuell an der Sorte Waldbeer-Rosmarin tüfteln. Doch auch Klassiker wie Schoko, Erdbeere, Pistazie und Vanille hätten auch 2022 nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt. Begeistert seien die Kunden auch von der Sorte „Omas Käsekuchen“.

Lösen Eisautomaten bald das Eiscafé ab?

Obwohl sich Eisautomaten während der Corona-Pandemie bewährt hätten und eine zusätzliche Einnahmequelle böten, sieht der 32-Jährige das Eiscafé auch in Zukunft als wichtigstes Standbein der Branche. „Die Leute brauchen den Bezug zu ihrem Eiscafé. Das Schöne daran, etwas lokal zu kaufen, besteht darin, dass man ganz genau weiß, wo es herkommt“. Für Buscemi hat sich mit der Übernahme des Geschäfts ein Traum erfüllt: „Für mich ist es ein Traumjob. Es ist zwar keine 40-Stunden-Woche, aber es macht sehr großen Spaß. Und das ist ja wohl die Hauptsache“, so der 32-Jährige.

Der studierte Wirtschaftsingenieur hat für Nico’s Café-Eismanufaktor große Pläne. So gäbe es die Idee, Geschäftskunden mit Eisbechern zu beliefern. Er hätte auch schon Anfragen wegen eines weiteren Eisautomaten bekommen. „Aber warten wir erst einmal ab, wie dieser läuft. Vielleicht kommt nächsten Sommer noch einer dazu“.

Eisautomaten im Saarland: Ein Überblick der Standorte