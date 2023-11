Alles auf Anfang beim alten Kaufhof? Neuer Chef bei „Aachener“ – was das jetzt für Saarbrücken bedeutet

Die an Überraschungen und Enttäuschungen nicht arme Geschichte des – man muss das jetzt so sagen – möglichen Kaufhof-Nachfolgers „Aachener“ in Saarbrücken wird immer verrückter – oder kehrt endlich Ruhe und Seriosität ein? Fakt ist: Das Unternehmen, das in der Landeshauptstadt erhebliche Hoffnungen geweckt hat, weil es einen drohenden Riesen-Leerstand in der Bahnhofstraße mit Leben füllen will, hat einen neuen Geschäftsführer.