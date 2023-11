„Bauchweh wird von Tag zu Tag größer“ Der Anfang vom Ende? Erster Untermieter im alten Kaufhof vor dem Rückzug

Er sei „hochgradig verunsichert“, sagt Dirk Cebulla, der Geschäftsführer der Parfümerie CB mit 43 Filialen im Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und weiteren Bundesländern. „Hochgradig verunsichert“ ist der Chef des seit Jahrzehnten erfolgreichen Familienunternehmens mit Sitz in Homburg, weil sehr bald eigentlich die 44. Filiale öffnen sollte, im ehemaligen Kaufhof in der Saarbrücker Bahnhofstraße. Es wäre der vierte Laden von CB in der Landeshauptstadt; zwei in der City und einen im Saarbasar gibt es bereits.