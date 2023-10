Neueröffnungen und Schließungen Juwelier Eckstein öffnet erst 2024 – und fünf weitere Nachrichten vom St. Johanner Markt (mit Fotos)

Seit April ist am St. Johanner Markt in Saarbrücken ein kolossaler Umbau im Gange. Wer seither einmal dort war, dem kann nicht entgangen sein, dass etwas Großes passiert im Eckhaus mit der repräsentativen Adresse Bahnhofstraße 1. Was genau, das lässt sich zwar nur erahnen, denn die Baustelle ist gut abgesichert mit einer mächtigen Umrandung. Auf der ist dann auch zu lesen, wer hier im Herzen der Saarbrücker City bald eine neue Heimat findet: Das Traditionshaus Juwelier Eckstein, gegründet 1913 ebenfalls in der Bahnhofstraße und seit Jahrzehnten an der Berliner Promenade zuhause, wird am Markt einen weiteren Laden eröffnen. Es soll ein „Leuchtturmprojekt“ für Saarbrücken werden, auf das „die ganze Stadt stolz sein“ kann.