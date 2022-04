Stadtrat entscheidet über Großprojekt : Kita-Plan: Kleinkinder statt Kleingärten

So ähnlich könnte es bald in der Preußenstraße in St. Johann aussehen. Foto: LHS Saarbrücken

Saarbrücken Die Not in Sachen Kinderbetreuung ist groß in Saarbrücken: Allein im Stadtteil St. Johann fehlen in den kommenden Jahren 260 Plätze. Jetzt dürfte es eine Lösung geben, die für Entspannung sorgt – an einem umstrittenen Standort.