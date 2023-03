Saarbrücken kämpft mit schrägen Sprüchen für Sauberkeit „Wer überall seine Kaugummis hinspuckt, hat ein ganz kleines Würstchen.“

Die rauchende Oma. Die heftige Musik. Das Orange. Die Großbuchstaben. Die krassen Sprüche mit „assi“, „scheiße“, „kacke“. Diese Kampagne will auffallen, und sie fällt auf, online besonders, auf Facebook und Instagram. Aber auch offline in der echten Welt, wo man sie seit Anfang der Woche sehen kann: auf großen und kleinen Plakatwänden und Litfaßsäulen, am Ludwigskreisel ebenso wie am Römerkastell oder in der Eisenbahnstraße.