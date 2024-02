Ankündigung von Greenpeace und Fridays for Future Erneut Demo gegen Rechtsextremismus in Saarbrücken geplant

Für Sonntag, 18. Februar, rufen Greenpeace Saar und Fridays for Future Saarland zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Saarbrücken auf. Die Protestaktion soll um 16 Uhr mit einer kurzen Auftaktkundgebung auf dem Landwehrplatz beginnen. „Wir rufen erneut alle Menschen auf die Straße, um gegen die rechtsextremen Ideen und Umsturzfantasien der AfD und der Werteunion zu protestieren“, teilte Fridays for Future Saarland mit.