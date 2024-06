Im ehemaligen „Odeon“ Nach Rekord-Umbau: Das bietet Saarbrückens neueste Bar am St. Johanner Markt

Der Name bleibt einem nicht sofort im Gedächtnis: „San Babila Milano“. Aber vielleicht sollte man sich den Namen merken, denn „San Babila Milano“ heißt eine neue Bar am St. Johanner Markt in Saarbrücken, die am Samstag, 15. Juni, eröffnete – mit großen Ambitionen und an einem bekannten Ort.