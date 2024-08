Nächste geheime Techno-Party Illegaler Rave in Waldstück in Saarbrücken – schon ganz am Anfang war die Polizei da

Satte Bässe, wummernde Beats und schwitzende, im Takt tanzende Raver. Dazu Strobo-Lichtershow und dichter Dampf aus der Nebelmaschine. So sah es am vergangenen Samstag auf einer illegalen Techno-Party in einem Waldstück in Saarbrücken aus. In die Nähe des ehemaligen Messegeländes hatte es rund 400 Technoliebhaber gezogen.