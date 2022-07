14 Millionen Euro Kosten allein 2022 : Ende der Langeweile in Saar-Impfzentren? Nachfrage nach Corona-Impfung steigt wieder

Eine Frau steht mit Einkaufskorb vor dem Impfzentrum im Saarbrücker Saarbasar. Foto: Thomas Schäfer

Saarbrücken Zu Spitzenzeiten wurden in den Impfzentren des Saarlandes in nur einem Monat über 150 000 Menschen geimpft. Lange her, im gesamten ersten Halbjahr 2022 waren es nur 60 000. Ändern sich die Zeiten jetzt wieder?