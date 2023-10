Obdachloser musste in Klinik Nach Zwangsräumung – so geht es dem „König der Westspange“ jetzt

Nach der Räumung des Obdachlosen-Lagers an der Stadtautobahn in Saarbrücken haben sich die Befürchtungen zum schlechten Gesundheitszustand des „Königs der Westspange“ nicht bewahrheitet. Der als „Herr Isaak“ in der Stadt bekannte Wohnungslose war am Mittwochmorgen per Krankenwagen mit Verdacht auf eine Lungenentzündung ins Winterberg-Klinikum eingeliefert worden. Nähere medizinische Untersuchungen hätten diesen Verdacht aber nicht bestätigt, weshalb der Mann das Krankenhaus noch am selben Tag wieder habe verlassen können. Dies erklärte die Stadtpressestelle am Donnerstag auf SZ-Anfrage.