Saarbahn und Autobahn GmbH weisen auf Problem hin : Autobahn GmbH: Staus auf A620-Umleitung liegen vor allem an Fehlern der Autofahrer

Saarbrücken Nach der Vollsperrung der A620 zwischen Saarbrücken-Gersweiler und dem ehemaligen Messegelände sorgen rücksichtslose Autofahrer auf den Umleitungsstrecken für weiteres Chaos. Die Autobahn GmbH und die Saarbahn appellieren an die Vernunft.

Bis 10. August dauert die Vollsperrung der A620 zwischen Saarbrücken-Gersweiler und dem ehemaligen Messegelände noch. Bis dahin müssen insbesondere Autofahrer noch viel Geduld beweisen. Dass diese auf den Umleitungsstrecken offensichtlich nicht jeder hat, führt zu einem Problem, auf das die Autobahn GmbH und die Saarbahn aufmerksam machen. In Saarbrücken-Burbach kommt es in Kreuzungsbereichen gehäuft vor, dass Autofahrer bei stockendem Verkehr in die Kreuzung reinfahren, dort zum Stillstand kommen und so die anderen Straßeneinfahrten blockieren.