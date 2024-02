Neues Konzept „Muttivation“: In der Garage Saarbrücken findet erstmals eine Party speziell für Eltern statt

Partys explizit für Mütter gibt es in anderen Städten schon eine ganze Weile. Das Konzept: Tanzen in Club-Atmosphäre. Nur eben zu familienfreundlichen Zeiten, früher am Abend also. Nun zieht auch Saarbrücken nach. Unter dem Motto „Bring the Moms Back on the Dancefloor“ (dt.: Bringt die Mütter zurück auf die Tanzfläche) veranstaltet die Garage Saarbrücken am 4. Mai erstmals eine „Muttivation“-Party.