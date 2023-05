Legendäres Fachgeschäft Musikhaus Knopp verlässt Saarbrücker City – was jetzt geplant ist (mit Fotos)

Gab es Stress? Überhaupt nicht, betonen die bisherigen Chefs Christoph Knopp und Kai Brill. Die baldige Trennung sei geprägt von einem „positiven Miteinander“. Klingt passend zum Genre Musik nach größtmöglicher Harmonie. Dennoch: Das Musikhaus Knopp, seit Jahrzehnten eine geschätzte Institution für Instrumente und Noten in der Landeshauptstadt Saarbrücken und weit darüber hinaus, wird es schon sehr bald in dieser Form nicht mehr geben. Ende Juni ist Schluss am jetzigen Standort in der Futterstraße mitten in der Saarbrücker City. Bis dahin gibt es keine Rabattschlacht, aber ausgewählte Angebote. Genau am Freitag, dem 30., schließen sich die Türen.