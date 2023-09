Barrierefrei leben im Alter Von der Sofa-Erhöhung bis zum Herdwächter: Diese Hilfsmittel erleichtern Senioren den Alltag

Die Quellkartoffeln köcheln langsam auf dem Herd vor sich hin, und bis sie fertig sind, wird die Zeit für ein bisschen Haushalt oder ein Telefonat genutzt. Doch dauert der Anruf etwas länger, wird die Zeit vergessen, und bald qualmt es aus der Küche. So schnell man in diese Situation geraten könnte, so einfach ließe sie sich auch verhindern – mit dem richtigen Gerät. Ein sogenannter „Herdwächter“ merkt nicht nur eine Rauch- sondern auch eine Hitzeentwicklung und sogar fehlende Bewegung, wenn länger nicht mehr im Topf gerührt wurde. „Das ist nur eines der Hilfsmittel, die das Alltagsleben einfacher machen“, erklärte Karl Rainer Lassek vom Netzwerk AAL, der vor kurzem zu Gast beim SZ-Ältestenrat war. In diesem Gremium beschäftigen sich die Mitglieder um Vorsitzende Susann Breißlein mit gesellschaftlichen Themen, die vor allem Senioren betreffen, aber nicht selten auch grundsätzlich für alle Altersgruppen relevant sind.