66 Jahre Bundeswehr : Ministerpräsident Tobias Hans dankt der Bundeswehr in Saarbrücken (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 10 Bilder Ministerpräsident Tobias Hans dankt der Bundeswehr in Saarbrücken

Saarbrücken Mit einer Feierstunde auf dem Saarbrücker Ludwigsplatz hat Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Freitag Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Einsatz im In- und Ausland gedankt. Die Bundeswehr feierte am 12. November ihren 66. Gründungstag.

Neben Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nahmen auch der Kommandeur des Landeskommando Saarland, Oberst Matthias Reibold, der Kommandeur der Luftlandebrigade 1, Brigadegeneral Jens Arlt, und der stellvertretende Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben, Brigadegeneral Andreas Henne, an dem Festakt auf dem Saarbrücker Ludwigsplatz teil. „Wir sind stolz auf unsere Bundeswehr. Sie steht für die Friedenserhaltung, sie schützt unsere freiheitliche Demokratie und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung des Weltfriedens“, sagte Tobias Hans.

„Unsere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr leisten auch unter Gefahr für Leib und Leben an zahlreichen Brennpunkten dieser Welt wichtige Friedens- und Aufbaudienste. Dienste, die auch in Zukunft im Interesse unseres Landes unverzichtbar sind.“ Hans dankte außerdem für ihren Einsatz im Rahmen der Corona-Krise: So haben über 1800 Angehörige der Bundeswehr bei Kontaktnachverfolgungen in den Gesundheitsämtern, in den Testzentren, Heimen und Krankenhäusern sowie beim Impfen in den Impfzentren Land und Kommunen unterstützt. „Als sichtbares Zeichen verleihe ich allen Beteiligten dieses Sondereinsatzes eine Ehrenmedaille“, erklärte Hans.