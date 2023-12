Rettungsaktion im Rat Stadt Saarbrücken hilft Winterberg-Klinikum mit vielen Millionen Euro

Ausgerechnet der letzte Tagesordnungspunkt der öffentlichen Sitzung des Saarbrücker Stadtrates hatte es am Mittwochabend besonders in sich. Unter der Überschrift „Zuschuss Klinikum 2023/2024“ wurde nicht weniger als die Zukunft des Groß-Krankenhauses verhandelt. In der Vorlage zur Sitzung jedenfalls war das Angst machende Wort „Insolvenzantrag“ zu lesen – er müsste gestellt werden, sollte die Stadt nicht mit vielen Millionen helfen.