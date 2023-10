Saarbrücker wütend wegen geplanter Erhöhung der Parkgebühren „So langsam wird es zur Abzocke, so vergrault man die Leute“

Nach den Plänen von Saarbrückens Bürgermeisterin und Finanzdezernentin Barbara Meyer (Grüne) soll eine Erhöhung der Anwohner-Parkgebühren in Saarbrücken schrittweise bis 2027 von jetzt 30 auf 90 Euro pro Jahr für eine Entlastung der Finanzlage in Saarbrücken sorgen. Wir haben uns in der Innenstadt umgehört, wie die Leute zu dieser Überlegung stehen.