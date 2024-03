Gewalt Polizei ermittelt nach Messerstecherei in Mehrfamilienhaus in Saarbrücken

Ein Vorfall in einem Mehrfamilienhaus in der Metzer Straße in Saarbrücken beschäftigt derzeit die Tatortgruppe der Polizei. Wie die Pressestelle des Landespolizeipräsidiums mitteilt, soll es dort in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen sein.