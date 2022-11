„Das tut natürlich sehr weh“ : Mehrere Kneipen in Saarbrücken boykottieren Fußball-WM – wer zeigt die Spiele aus Katar?

Michael Bauer im „Old Murphy‘s“ am St. Johanner Markt - er boykottiert die WM. Foto: Thomas Schäfer

Exklusiv Saarbrücken Es ist das umstrittenste Sportereignis der Geschichte. Am Sonntag beginnt in der Wüste von Katar die 22. Fußball-Weltmeisterschaft. Bei den Saarbrücker Wirten hält sich die Vorfreude in Grenzen. Wer die Spiele zeigt und wer nicht.