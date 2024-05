Über 100 000 Euro Schaden „Tragödie epischen Ausmaßes“: So hart hat die Flut den zweitgrößten Tennisverein im Saarland getroffen

Es sind Bilder, die jedem Tennisfreund und vielen Sportlern Tränen in die Augen treiben. Die sonst so feinen roten Sandplätze sind zerstört, gleichen einer unwirtlichen Mondlandschaft, einem ausgetrockneten Flussbett. Leider stimmt das sogar. Der eigentlich idyllische Saarbach ist am Freitag vor Pfingsten wie ein reißender Strom über die Plätze gerauscht. Die Wucht des Wassers hat den Untergrund aufgerissen, über viele Meter sieht man Schottersteine rund um die Netze, an denen sonst Schmetterbälle und Rückhandvolleys fliegen. Die Linien sind herausgerissen, auf einem anderen Platz steht noch die braune Suppe, die in wenigen Stunden ein Desaster auf der Anlage des Tennisclubs Halberg Brebach angerichtet hat. Auch die Halle ist schwer getroffen. Der Verein schätzt den Schaden auf über 100 000 Euro.