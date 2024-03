Gegen Denkmalschutz Gericht entscheidet: Mauritiuskirche in Saarbrücken darf doch abgerissen werden

Das Schicksal der denkmalgeschützten Mauritiuskirche in der Moltkestraße in Alt-Saarbrücken ist besiegelt: In zweiter Instanz entschied das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes (OVG), der Klage der Katholischen Kirchengemeinde St. Jakob statt zu geben und einen Abriss des Denkmals zu genehmigen (Aktenzeichen 2 A 239/22). Das teilte die OVG-Pressestelle heute mit. Das Landesdenkmalamt hatte der Gemeinde zuvor versagt, die 1956 fertiggestellte und im Jahr 2003 profanierte Pfarrkirche in der Saarbrücker Moltkestraße abreißen zu können.