Im Viertel knallen die Korken Verkauf maroder Häuser im Nauwieser Viertel – Verlierer droht mit rechtlichen Schritten

Noch am Mittwochabend, kurz nach der Entscheidung im Saarbrücker Stadtrat, postete die Initiative „3/Viertel“ auf Instagram ein Foto mit fröhlichen Gesichtern – und einer Flasche Sekt. „Wir feiern die Entscheidung!“, lautete der Text zum Foto. Es ist eine Entscheidung, die viele im Nauwieser Viertel freut, denn seit Mittwoch steht fest, was mit den ebenso markanten wie maroden Häusern in der Nauwieserstraße am Max-Ophüls-Platz passieren soll. Sie werden wie ein unbebautes Grundstück direkt daneben an die feiernden Menschen von „3/Viertel“ verkauft, die dort am Beginn des Viertels kostengünstige Wohnungen „mit einem hohen Maß an Inklusion“ schaffen wollen.