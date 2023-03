Häusliche Gewalt : Mann (36) überfällt Partnerin mit Messer in ihrer Wohnung in Saarbrücken

Mann (36) überfällt Partnerin mit Messer in ihrer Wohnung in Saarbrücken

Saarbrücken Ein 36-Jähriger hat seine Lebensgefährtin in Saarbrücken geschlagen und mit einem Messer bedroht. Was bisher bekannt ist.

Ein 36-Jähriger hat am Samstag (04.03.2023) seine Lebensgefährtin in Saarbrücken geschlagen und mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei Saarbrücken am Sonntag mitteilt, wurden die Beamten am Samstag von den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt gerufen. Ein Mann verprügele seine Freundin, der Hausflur sei voll Blut und lautes Geschrei sei zu hören.