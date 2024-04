Kandidat für das Amt des Regionalverbandsdirektors Linken-Kandidat Klasen kritisiert Jobcenter: „Die Leute haben schon Angst, wenn sie den Raum betreten“

Rotes Hemd, klare Botschaft an der Wand: Manfred Klasen, 62, ist Kandidat der Linkspartei für das Amt des Regionalverbandsdirektors in Saarbrücken. Hier im Büro der Linksfraktion in der Regionalversammlung, das sich im Saarbrücker Schloss befindet.

Foto: Dietmar Klostermann