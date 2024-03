Wo die Gedenkorte entstehen sollen Verfolgte Sinti und Roma und Homosexuelle bekommen Mahnmale in Saarbrücken

Im Echelmeyerpark in St. Johann wird ein Gedenkort an die Opfer der Verfolgung von Sinti und Roma geschaffen. Das hat der Stadtrat in Saarbrücken am Dienstagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Nur die „Freien Saarbrücker“ enthielten sich der Stimme. Die Kosten für das Mahnmal, das in unmittelbarer Nähe zur Kirche St. Michael und dem Kinderspielplatz geplant ist, belaufen sich nach derzeitiger Planung auf 175 000 Euro.