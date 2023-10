Neue Fotos nach Brand „Lost Place“ Schanzenberg Saarbrücken: Einst ein Paradies für Reiter und Radfahrer

Man kann noch riechen, dass es gebrannt hat. Und sehen kann man die Spuren des Feuers sowieso. Hier ein großer Rußfleck, dort zerstörte Eternitplatten, vor der Reithalle liegt Stroh, das die Feuerwehr aus dem Gebäude geschafft hat. Am 1. Oktober mussten die Retter zum seit Jahren leerstehenden Reiterhof an der früheren Radrennbahn auf dem Schanzenberg in Saarbrücken ausrücken. Sie brachten den Brand schnell unter Kontrolle.