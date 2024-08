Neueröffnung in Saarbrücken Neues Restaurant im Esplanade: Wie gut ist das Le petit Cinq? Ein Besuch

Das Le petit Cinq erobert die Herzen der Feinschmecker im Flug. Das Konzept des neuen, zweiten Restaurants im Boutique-Hotel Esplanade in Saarbrücken kommt bei den Gästen sehr gut an. „Wir sind super gestartet, waren von Anfang an gut gebucht“, freut sich Küchenchef (Head Chef) David Wottke. Stammgäste, Hotelgäste und Gourmet-Interessierte seien sehr angetan. „Das wollen jetzt viele Leute ausprobieren, das freut uns“, so Wottke bei unserem Besuch in dem denkmalgeschützten Gründerzeithaus in der Nauwieserstraße 5.