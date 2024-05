Baubeginn am 31. Mai Lärmschutzmaßnahme am Staden in Saarbrücken – was Verkehrsteilnehmer beachten müssen

Die Niederlassung West der Autobahn GmbH wird auf der A 620 zwischen den Anschlussstellen Saarbrücken-St. Arnual und Saarbrücken-Bismarckbrücke in Höhe des Staden mit der Instandsetzung der Stützwand, dem Aufbau eines Lärmschutzsystems und der Ergänzung des Fahrzeugrückhaltesystems beginnen. Das teilte Sprecher Klaus Kosok mit. Demnach beginnt die Maßnahme bereits am Freitag, 31. Mai, 20 Uhr, mit dem Aufbau der Verkehrssicherung an der Richtungsfahrbahn Saarlouis. „Bis Montag, 3. Juni, 5 Uhr, wird der Verkehr hier einstreifig am Baufeld vorbeigeführt“, heißt es in der Mitteilung.