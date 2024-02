Institution am St. Johanner Markt Kult-Kneipe „Odeon“ in Saarbrücken muss nach 35 Jahren schließen – das ist der Grund

Am frühen Dienstagabend herrscht eine wunderbare Stimmung im Odeon am St. Johanner Markt. Der kleine Laden, halb Kneipe, halb Café, ist gut besucht, alle Tische sind besetzt. Stimmengewirr, Musik, Gläser klirren. Am Fenster gönnt sich ein Paar eine Flasche Champagner, weit hinten unterhalten sich zwei Studentinnen angeregt. Nichts deutet darauf hin, dass hier bald Schluss sein könnte. Schluss mit lustig. Schluss mit einem Lebenswerk. Sehr bald schon. Diese Woche noch!