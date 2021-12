Endlich wieder Döner, Pizza und Rigatoni : Saarbrücker Kult-Imbiss Parkdeck-Döner ist zurück – so lief die Eröffnung (Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 27 Bilder Eindrücke von der Wiedereröffnung des Parkdeck-Döners

Saarbrücken An diesem Freitag war es so weit. Der legendäre Parkdeck-Döner in der Saarbrücker Innenstadt feierte endlich Wiedereröffnung. Zusammen mit vielen Kunden, die hier ab jetzt wieder Pizza, Rigatoni und natürlich Döner bestellen können – auch spät abends noch.