Samstags ab 14 Uhr Saarbrücker bietet kostenloses Kampfsport-Training im Echelmeyerpark an

Der Echelmeyerpark in Saarbrücken dürfte den meisten als ruhiger und friedlicher Ort bekannt sein, an dem man kurz einkehren und die „grüne Lunge“ im urbanen Umfeld des Nauwieser Viertels genießen kann. Alternativ bietet sich auf der Wiese jeden Samstag ab 14 Uhr die Möglichkeit, an einem Kampfsport- und Selbstverteidigungstraining teilzunehmen.