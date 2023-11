Fieser „Anschlag“ in Saarbrücker Basilika Unbekannter schlägt Jesuskind Kopf ab – Polizei entdeckt mögliche Spur zum Täter

Keine vier Wochen vor Weihnachten schockiert ein brutaler Akt der Zerstörung die katholische Kirchengemeinde St. Johann und mit ihr viele Saarbrücker und Saarländer. In der bekannten Basilika im Herzen der Landeshauptstadt wurde bereits am Montag eine prachtvolle Marienfigur von einem oder mehreren noch unbekannten Tätern massiv beschädigt. Der Maria wurde die Hand abgetrennt, dem Jesuskind in ihren Armen der Kopf abgeschlagen.