Premiere am Freitag : Neue Konzertreihe auf dem Campus über den Dächern Saarbrückens

Saarbrücken Im neunten Stock des Uni-Hochhauses Science Park 2 finden künftig Konzerte statt. Den Auftakt macht am Freitag unter anderem Manuel Sattler.

Es gibt gar nicht so viele Orte mit Livemusik in Saarbrücken, jetzt kommt ein neuer hinzu – ein besonderer, über den Dächern der Stadt. In unregelmäßigen Abständen finden in der neunten Etage des Science Park 2, einem schicken Hochhaus auf dem Uni-Campus, künftig unter dem Namen „The Campus Sessions“ kleine, aber höchst wahrscheinlich feine Konzerte statt. Das erste als „Acoustic Edition“ an diesem Freitag, 17. Februar, ab 19.45 Uhr mit dem bekannten Saarbrücker Liedermacher Manuel Sattler (neuestes Album „Toptourist“) sowie Thomas Immich, Kopf der Band Subtile Invasion.