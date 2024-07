Stadtrat Saarbrücken Streit gehört in der Politik dazu – doch es gibt Grenzen

Schon in der ersten Sitzung des neuen Saarbrücker Stadtrates ging es hart zur Sache. Das war man zuletzt nicht mehr gewohnt in einem Gremium, das oft in großer Einigkeit Entscheidungen traf. Dabei gehören unterschiedliche Meinungen zwingend dazu. Ein lebhafter Austausch von Argumenten ist notwendig, Streit oft unvermeidlich. Nur so lassen sich bestmögliche Lösungen finden. Frischer Wind tut dem Stadtrat also gut.