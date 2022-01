Vorplatz weiträumig gesperrt : Großeinsatz mit Spürhund wegen herrenlosem Koffer am Saarbrücker Hauptbahnhof (mit Bildergalerie)

Großeinsatz mit Spürhund wegen herrenlosem Koffer am Saarbrücker Hauptbahnhof (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Am Saarbrücker Hauptbahnhof ist ein Koffer ohne Besitzer aufgetaucht. Die Polizei zeigte sich alarmiert – und sperrte den Vorplatz umgehend ab. Es folgte ein Großeinsatz mit Spürhund.

Ein Koffer ohne Besitzer hat am Mittwochmorgen, 26. Januar, um 10.30 Uhr, einen Großeinsatz ausgelöst. Entdeckt wurde das Gepäckstück auf dem Vorplatz des Saarbrücker Hauptbahnhofes. Die Polizei war daraufhin sofort alarmiert – und sperrte den Vorplatz weiträumig.

Aktion in Neunkirchen gestartet

Aktion in Neunkirchen gestartet : Große Kampagne: Feuerwehr, Bundeswehr und Polizei im Saarland machen sich fürs Impfen stark

Koffer-Fund – doch der Besitzer fehlt! Spürhund kommt zu Einsatz

Die Polizei öffnete deshalb den Koffer – und fanden in ihm eine Wolldecke. Die Beamten konnten also Entwarnung geben. Kurz darauf gab die Polizei den Vorplatz wieder frei. Der Koffer wurde nach dem Einsatz an die Fundstelle übergeben.