Saarbrücker SPD fordert Antworten Ärger um Kleinbahn im Deutsch-Französischer Garten – Betrieb plötzlich zu gefährlich

Was hat ein geologisches Gutachten an neuen Erkenntnissen über den Zustand des Hangs am Deutschmühlenweiher ergeben? Und welche Maßnahmen sind nötig, um den Betrieb der Kleinbahn im Deutsch-Französischen Garten (DFG) wiederaufzunehmen? Das möchte die SPD-Fraktion im Stadtrat Saarbrücken von der Verwaltung wissen. Sie hat deshalb einen Antrag auf Berichterstattung für die am Mittwoch stattfindende Sitzung des Saarbrücker Bau- und Freiraumausschusses gestellt.