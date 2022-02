Nach Ankündigung in seinem Podcast : Als Frösche-Helfer unterwegs – TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf besucht nächste Woche Saarbrücken

Foto: ProSieben/Richard Hübner

Saarbrücken Saarbrücken sucht immer wieder Amphibienhelfer – und hat nun in Klaas Heufer-Umlauf einen prominenten gefunden: Der Moderator will Fröschen über die Straßen helfen. Schon kommende Woche soll es so weit sein.

Nun ist es also bald so weit. Anfang kommender Woche will TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf Saarbrücken besuchen – und Kröten über die Straßen tragen. Dabei helfen werden ihm wohl seine Kumpels Jakob Lundt und Thomas Schmitt, der gebürtig aus Homburg stammt.

Damit löst das Trio eine Art Versprechen ein. Im Januar hatten die drei im Podcast „Baywatch Berlin“ amüsiert thematisiert, dass in der saarländischen Landeshauptstadt Amphibienhelfer gesuchte werden. „Da kannst du Kröten über die Straße tragen!“, klärte Schmitt auf. Klaas entgegnete darauf prompt: „Ja, dann machen wir das.“

Aus Spaß von Klaas wird schnell Ernst – „Das ganze Saarland haben wir an der Backe“

Später klärte Klaas zwar auf, dass er nur „Spaß gemacht“ habe – doch da war es schon zu spät. Die Saarländerinnen und Saarländer nahmen den Witz von Klaas ernst. Sehr ernst. „Das ganze Saarland haben wir an der Backe“, konstatierte etwa Kollege Lundt.

Und der Homburger Schmitt offenbarte: „Von uns allen sind die Postfächer übergequillt mit Einladungen, denn das Saarland ist für seine Gastfreundschaft bekannt und jeder hat uns zu sich nach Hause eingeladen.“ Eingeladen hatte übrigens auch Saarbrückens Bürgermeisterin Barbara Meyer-Gluche – versehen mit einem Spendenangebot: „Pro Kröte, die ihr über die Straße tragt, geht 1 Euro an den Naturschutz! Für nen Molch gibt‘s 2.“

Naturschutzjugend im Saarland freut sich sehr auf den Besuch von Klaas

Dass Klaas kommende Woche nun tatsächlich nach Saarbrücken kommt, macht auch die Helferinnen und Helfer der Naturschutzjugend (Naju) glücklich: „Wir freuen uns schon auf die Aktion, wollen damit mehr junge Menschen für den Naturschutz begeistern“, sagte etwa Saskia König von der Naju.

(smz)