Weltkindertag am 20. September Wo Saarbrücker Kinder auf offene Türen und Ohren treffen

Noch ist es ruhig im Kinderhaus in der Moltkestraße. Am großen Holztisch sitzt eine schüchterne Zehnjährige mit einer Brille, die noch gar nicht so richtig weiß, womit sie anfangen soll. Heute hat sie keine Aufgaben von der Schule mitgebracht. „Mein Mäppchen habe ich auch vergessen“, sagt sie. „Das macht nichts, hier findest du auf jeden Fall was zum Schreiben, und Übungsblätter werden wir auch noch finden“, sagt Betreuer Nicola Jochem und kramt in einer grünen Kiste nach einem Stift. Kurz nach 13 Uhr trudeln weitere Kinder ein. Sie alle besuchen vormittags die Ordensgutschule. Nachmittags kommen sie oft hierher. Dienstags bis donnerstags findet eine klassische Freizeitbetreuung statt. Es wird gespielt, gelesen, gemalt und einmal der Woche geturnt. Montags und freitags findet die sogenannte „Lernzeit“ statt. „Die Kinder bringen Aufgaben mit, die der Lehrer ihnen extra mitgibt und wenn sie nichts dabei haben, finden wir etwas, was wir zusammen machen“, erklärt Jochem. Seit Februar arbeitet der Sozialpädagoge im Kinderhaus. Er unterstützt die Kinder beim Lernen, betreut sie auch beim Spielen und organisiert Ausflüge in den Ferien. „Und er ist der Beste in Mathe“, meint Sam. Seit rund zwei Jahren kommt er mit seinem Zwillingsbruder regelmäßig ins Kinderhaus. Die beiden sind zehn, „aber ich bin zwei Minuten älter als er“, zeigt Sam auf seinen Bruder und grinst. Sie wohnen ein paar Minuten zu Fuß entfernt und das Haus in der Moltkestraße ist eine Art zweites Wohnzimmer für sie geworden.